Incendio in appartamento a Palermo, muore un'anziana - Tuttoggi

Incendio in un appartamento la notte scorsa in via Pacinotti, a Palermo. Un’anziana di 78 anni, Francesca Acanfora, ha perso la vita, mentre la figlia ha riportato diverse ustioni. Sul posto sono intervenute 5 squadre dei vigili del fuoco per domare il rogo, avvenuto al nono piano. L’edificio e’ stato evacuato.

sat/red (fonte video: Vigili del Fuoco)