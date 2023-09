Incendio devasta fienile, intervento straordinario di Vigili del Fuoco e GOS - Tuttoggi.info

Operazioni di spegnimento durate tutta la notte, impiegato un escavatore per lo smassamento delle rotoballe

Nella località di Compignano di Perugia, i Vigili del Fuoco e il Gruppo Operativo Speciale (GOS) hanno combattuto per tutta la notte un incendio che ha devastato un fienile. L’allarme è scattato alle 17 di ieri, con le fiamme che hanno rapidamente guadagnato terreno, rendendo necessario un intervento straordinario.

Intervento Coordinato

Per far fronte alla situazione, è stato necessario un coordinamento tra le diverse forze di soccorso. Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco di Perugia e il Gruppo Operativo Speciale (GOS). Un escavatore è stato impiegato per le operazioni di smassamento dei rotoballe di fieno.