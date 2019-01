Incendio distrugge un negozio di abbigliamento

share

A fuoco un negozio di abbigliamento a Todi, in località Pian di Porto vocabolo Bodoglie. Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco del distaccamento di Todi, che hanno poi effettuato lo smassamento della merce bruciata all’interno dell’esercizio.

In corso di accertamento le cause dell’incendio, al momento non si esclude alcuna ipotesi. Sul posto anche i carabinieri.

share

Stampa