Incendio di sterpaglie vicino alle case, vigili del fuoco in azione - Tuttoggi.info

Un incendio di sterpaglie vicinissimo alle case: succede a Spoleto, in piazza d’Armi. L’allarme è scattato nella mattinata di lunedì dopo che il terreno ex demaniale ed ora passato al Comune è stato avvolto dalle fiamme che si sono rapidamente propagate vista la presenza delle sterpaglie secche. Sul posto i vigili del fuoco, ma anche dei trattori che stanno delimitando l’area in modo da circoscrivere il rogo.

Non è la prima volta che il terreno in questione in estate viene avvolto dalle fiamme. Risolvendo di fatto in modo brutale il problema di pulizia di quell’area. Non è detto, dunque, che l’incendio possa essere stato di natura accidentale.