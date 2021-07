Incendio di sterpaglie manda in fumo un centinaio di rotoballe - Tuttoggi

Intervento dei vigili del fuoco di Perugia e Castiglione del Lago a Tuoro sul Trasimeno: un centinaio di rotoballe bruciate

Duro lavoro nella serata di giovedì per i vigili del fuoco di Perugia e di Castiglione del Lago impegnati nella zona di Tuoro sul Trasimeno. Un incendio di sterpaglie si è infatti propagato brevemente ad alcune rotoballe presenti in un terreno.

Alla fine sono state circa un centinaio le rotoballe bruciate, nonostante il grande impegno dei vigili del fuoco per arginare le fiamme. Fortunatamente non ci sono stati danni per strutture o persone. Al contrario di quanto avvenuto sempre giovedì a Todi, dove un incendio sempre partito dalle sterpaglie si è propagato ad un fienile, la cui copertura è stata distrutta insieme alle rotoballe presenti.