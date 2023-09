Incendio danneggia la casa di Occhiuto "Non ci facciamo intimidire" - Tuttoggi.info

CATANZARO (ITALPRESS) – C’è anche l’abitazione del presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, a Belvedere Marittimo (Cosenza), tra quelle danneggiate dagli incendi delle ultime ore. “La mia casa, così come quella di tanti altri calabresi, è stata danneggiata dalla stupidità di chi sta appiccando incendi anche di notte per eludere i controlli e per rendere più difficili gli spegnimenti. Andiamo avanti, più determinati di prima, contro questi criminali”, scrive il governatore calabrese su Facebook.

– Foto pagina Facebook Roberto Occhiuto –

(ITALPRESS).