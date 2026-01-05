 Incendio Crans-Montana, Ciciliano "Un ferito italiano resta ancora in Svizzera" - Tuttoggi.info
Incendio Crans-Montana, Ciciliano "Un ferito italiano resta ancora in Svizzera"

ItalPress

Incendio Crans-Montana, Ciciliano “Un ferito italiano resta ancora in Svizzera”

Lun, 05/01/2026 - 21:02

ROMA (ITALPRESS) – Nella tragedia di Crans-Montana “sono stati coinvolti 20 cittadini italiani, 14 feriti e 6 deceduti. Uno è ancora ricoverato in Svizzera: doveva essere trasferito prima ieri, poi oggi, ma le sue condizioni cliniche non ne consentono in questo momento il trasporto”. Così il capo del Dipartimento della Protezione Civile, Fabio Ciciliano, in un punto stampa sulla tragedia di Crans-Montana nella sede operativa del Dipartimento a Roma, dopo aver accolto a Linate e poi a Ciampino le salme delle vittime italiane.

