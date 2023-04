Incendio centro storico, non ce l'ha fatta l'80enne salvato dai vigili del fuoco - Tuttoggi.info

Dopo le cure per la disintossicazione da monossido di carbonio, l’80enne era poi stato riportato all’ospedale di Città di Castello, dove purtroppo è deceduto in seguito all’aggravarsi del quadro clinico. Questa mattina (11 aprile) avranno luogo i funerali, in forma privata, al cimitero monumentale tifernate.