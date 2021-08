Incendio cassonetti e contatori, saltano luce e telefoni

A Castel del Piano intevrenuti nella notte i vigili del fuoco nel parcheggio del supermercato | Si indaga sull'origine delle fiamme

Cassonetti in fiamme fanno saltare la luce in quattro palazzine e mandano in tilt diverse linee telefoniche a Castel del Piano.

L’allarme ai vigili del fuoco è stato dato all’una di notte. In fiamme alcuni cassonetti nel parcheggio del supermercato A&O. Le fiamme si sono poi propagate anche ad alcuni contatori della lice e una centralina di collegamento della fibra telefonica.

Quattro palazzine sono rimaste completamente senza elettricità.

Si indaga sulle cause dell’incendio.