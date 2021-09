Incendio all’ultimo piano di una palazzina FOTO

Fiamme e fumo nella notte in via Riccieri a Marsciano, intervenuti i vigili del fuoco da Todi e da Perugia | I carabinieri indagano sulle cause

Incendio all’ultimo piano di una palazzina. E’ accaduto nella tarda serata di sabato in via Riccieri a Marsciano, dove i vicini di casa hanno segnalato ai vigili del fuoco del fumo che usciva dall’appartamento al quarto piano.

Sul posto è intervenuta la squadra vigili del fuoco di Todi e a supporto l’autoscala e una squadra da Perugia. I vigili del fuoco, una volta all’interno dell’appartamento, hanno provveduto a domare le fiamme. Nessuna persona risulta ferita o intossicata. I proprietari erano assenti.

Si indaga sulle cause. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Todi.