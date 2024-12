Incendio all'ex Red Zone, vigili del fuoco sul posto - Tuttoggi.info

Incendio all’alba di giovedì 19 dicembre nell’area che fino a qualche anno fa ospitava la discoteca Red Zone. Sul posto, a Casa del Diavolo, stanno operando dalle 6.45 i vigili del fuoco di Perugia con due squadre della sede centrale di Perugia, con autopompa serbatoio (APS) e autobotte (ABP).

Le fiamme hanno interessato il capannone di via Cervi appunto in passato sede della discoteca Red Zone. Le operazioni di spegnimento sono in corso e l’incendio è attualmente sotto controllo. Sul posto sono presenti anche i Carabinieri per gli accertamenti del caso.

La discoteca è chiusa dal 2015 e da allora è in stato di abbandono, oggetto anche di bivacchi. Qualche anno fa della situazione del Red Zone si era occupato anche il canale Youtube (con oltre un milione di follower Human Safari).

(articolo in aggiornamento)