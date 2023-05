Incendio alla Green Asm, Comune Narni limita raccolta e consumo prodotti agricoli - Tuttoggi.info

Incendio notturno alla Green Asm, l'azienda: bruciati solo sfalci e potature destinati al compostaggio, impianto regolarmente in funzione

Disposto il divieto di raccolta e consumo di prodotti agricoli nel raggio di 3 km dalla Green Asm di Nera Montoro, dove nella notte tra sabato e domenica si è verificato un incendio che ha interessato sfalci di verde destinati al compostaggio. Il Comune di Narni domenica ha emanato infatti – su richiesta di Arpa e Usl – un’ordinanza che dispone vari divieti in questa area:

Divieto di raccolta e consumo di prodotti alimentari coltivati;

Divieto di raccolta e consumo di funghi epigei spontani ed erbe spontanee;

Divieto di pascolo e razzolamento degli animali da cortile;

Divieto di utilizzo di foraggi e cereali destinati agli animali attualmente conservati all’aperto;

La stessa Green Asm ha voluto precisare che “l’incendio si è verificato alle ore 1.45 circa, senza interessare in alcun modo il capannone industriale, ma la sola parte di materiale verde (sfalci e potature) situato all’interno della tettoia, senza alcun danneggiamento alla struttura. Infatti i presidi antincendio, pienamente conformi a sicurezza, hanno immediatamente e perfettamente funzionato, consentendo un celere intervento da parte dei vigili del fuoco che hanno evitato il propagarsi dell’incendio ai materiali e strutture limitrofe. Le cause dell’incendio saranno accertate dalle autorità competenti. L’impianto funziona regolarmente”.

Per monitorare le conseguenze dell’incendio il personale dell’Arpa si è subito attivato posizionando, nei pressi del capannone interessato dall’incendio, la centralina mobile Echo Emergency. Lo strumento consente di monitorare in tempo reale la qualità dell’aria, con particolare riferimento a diossine, IPA e altri microinquinanti. I primi dati delle misurazioni saranno disponibili nei prossimi giorni. “Dall’osservazione diretta dei tecnici dell’Agenzia e dalle informazioni rese dal personale dell’azienda, risulterebbe che il materiale combusto sia prevalentemente costituito da verde, stoccato per poi essere destinato al processo di compostaggio”.