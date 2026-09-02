Incendio al centro commerciale Conca d'Oro a Palermo, si spengono ultimi focolai - Tuttoggi.info

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Incendio al centro commerciale Conca d’Oro a Palermo, si spengono ultimi focolai

ItalPress

Incendio al centro commerciale Conca d’Oro a Palermo, si spengono ultimi focolai

Mer, 02/09/2026 - 11:03

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PALERMO (ITALPRESS) – Sono proseguite per tutta la notte le operazioni di spegnimento di alcuni focolai all’interno del centro commerciale Conca d’Oro di Palermo, investito ieri pomeriggio da un incendio che ha provocato ingenti danni. I Vigili del fuoco stanno procedendo alla bonifica della struttura per evitare il coinvolgimento di altri locali interni. Intanto, sono in corso le indagini per accertare le cause. Sul posto, insieme agli esperti del Nucleo investigativo antincendi territoriale dei Vigili del fuoco, ci sono anche carabinieri e agenti della Polizia di Stato. L’ipotesi privilegiata è quella che l’incendio possa essere stato innescato da un problema elettrico, un corto circuito o una pompa di calore sul tetto andata in fiamme. vbo/mca1
(Fonte video: Vigili del Fuoco)

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