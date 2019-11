Incendio a Roma Tiburtina, treni soppressi e in ritardo anche in Umbria: l’elenco

Caos treni in centro Italia (Umbria compresa) ma non solo per un incendio – si ipotizza doloso – nei pressi della stazione di Roma Tiburtina avvenuto nelle prime ore di mercoledì 6 novembre che ha provocato anche un guasto alla linea. Fortissimi disagi si registrano sia nella rete regionale che per l’alta velocità da e per Roma.

Tanti i pendolari umbri che questa mattina hanno dovuto affrontare viaggi lunghi anche il triplo rispetto al solito e che sono stati fatti spostare su altri convogli.

I disagi sono scattati alle 5 del mattino ed alle 11,30 – informa Trenitalia – il traffico ferroviario è ripreso regolarmente. I ritardi nella mattinata sono stati anche di 3 ore.

Questi i treni direttamente coinvolti:

FR 9685 Firenze Santa Maria Novella (6:00) – Napoli Centrale (9:05)

IC 531 Perugia (6:40) – Roma Termini (8:58)

IC 581 Firenze Santa Maria Novella (5:45) – Roma Termini (8:20)

ICN 35807 Torino Porta Nuova (21:25) – Salerno (10:50)

RV 3377 Terontola (6:00) – Roma Termini (8:14)

RV 2479 Foligno (5:55) – Roma Termini (8:03)

RV 2477 Terni (5:40) – Roma Termini (6:40)

RV 3375 Chiusi C.T. (5:25) – Roma Termini (7:13)

RV 2321 Ancona (3:50) – Roma Termini (7:37)

RV 7571 Viterbo Porta Fiorentina (6:50) – Roma Termini (8:27)

R 24099 Monterotondo (8:09) – Viterbo P.R. (10:44)

R 21743 Poggio Mirteto (7:41) – Fiumicino Aeroporto (9:18)

R 21747 Orte (7:31) – Fiumicino Aeroporto (9:48)

R 21833 Monterotondo (6:09) – Cesano (7:46)

R 21735 Orte (6:01) – Fiumicino Aeroporto (8:18)

R 21731 Orte (5:31) – Fiumicino Aeroporto (7:48)

R 21721 Orte (4:16) – Fiumicino Aeroporto (6:33)

R 21723 Monterotondo (5:32) – Fiumicino Aeroporto (6:48)

R 21727 Orte (5:01) – Fiumicino Aeroporto (7:18)

R 3373 Chiusi (4:00) – Roma Termini (5:50)

Treni parzialmente cancellati:

RV 7569 Viterbo Porta Fiorentina (6:08) – Roma Termini (7:45): limitato ad Orte (6:58)

RV 21710/21711 Rieti (6:10) – Roma Tiburtina (7:58): limitato ad Orte (7:16)

RV 2481 Perugia (5:54) – Roma Termini (8:52): limitato ad Orte (7:59)

R 21712 Roma Tiburtina (8:25) – Terni (10:00): origine da Orte (9:37)

R 21849 Monterotondo – Mentana (7:39) – Bracciano (9:31): origine da Roma Ostiense (8:22)

R 22011/21736 Fiumicino Aeroporto (7:27) – Poggio Mirteto (8:15): limitato a Roma Tiburtina (8:15)

R 21745/22024 Fara Sabina – Montelibretti (8:05) – Fiumicino Aeroporto (9:33): origine da Roma Ostiense (9:02)

Treni cancellati:

R 21741/22020 Fara Sabina – Montelibretti (7:35) – Fiumicino Aeroporto (9:03)

R 22009/21734 Fiumicino Aeroporto (7:12) – Fara Sabina – Montelibretti (8:42)

R 22127/7406 Monterotondo – Mentana (7:09) – Cesano di Roma (8:50)

R 21737/22016 Poggio Mirteto (6:56) – Fiumicino Aeroporto (8:33)

R 21726 Roma Ostiense (6:46) – Monterotondo – Mentana (7:26)

R 21837/7404 Monterotondo – Mentana (6:39) – Cesano di Roma (8:16)

R 21733/22012 Fara Sabina – Montelibretti (6:35) – Fiumicino Aeroporto (8:03)

R 21729/22008 Fara Sabina – Montelibretti (6:05) – Fiumicino Aeroporto (7:33)

R 21725/22004 Fara Sabina Montelibretti (5:35) – Fiumicino Aeroporto (7:03)

R 22017 Fiumicino Aeroporto (8:12) – Fara Sabina Montelibretti (9:42)

Per informazioni è attivo il Call Center gratuito 800.89.20.21

