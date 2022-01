Incendio a Monte Pellegrino, Daspo per 13 ultras del Palermo - Tuttoggi

Daspo per 13 ultras del Palermo che il 23 maggio scorso, in occasione del match con l’Avellino al Barbera, avevano deciso di sostenere la loro squadra del cuore accendendo fuochi d’artificio e fumogeni in cima a Monte Pellegrino.

L’episodio causò un vasto incendio che aveva lambito alcune abitazioni private e messo a rischio le antenne radio – televisive.

pc/red