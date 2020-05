Incendi in Sicilia, minacciati anche alcuni centri abitati - Tuttoggi

PALERMO (ITALPRESS) – In fiamme ettari di macchia mediterranea in Sicilia, dove decine di roghi hanno investito in particolare la parte settentrionale dell’isola, favoriti dalle alte temperature e dal vento di scirocco che hanno creato danni e disagi. Minacciate anche alcune abitazioni. Numerose le richieste di intervento giunte alle sale operative dei vigili del fuoco. In volo anche i canadair della Protezione civile.

Le situazioni piu’ difficili sono state registrate a Palermo ed a Messina.

Nel capoluogo siciliano, un vasto rogo ha interessato la zona

di via Castellana alta-Bellolampo, con diverse squadre che sono intervenute sul posto. Fiamme anche in via Falconara, nei pressi di Baida, ed a Brancaccio, in quest’ultimo caso per cumuli di rifiuti. In provincia, un incendio ha investito la zona del santuario di Romitello, tra Partinico e Borgetto. Mentre in contrada Mazzamuto, ad Altavilla Milicia, il fuoco ha minacciato alcune abitazioni.

Fiamme anche nel Messinese, dove e’ stato chiuso al traffico un tratto della strada statale 117 Centrale Sicula a contrada Torre. La circolazione e’ stata deviata lungo la strada provinciale per Mistretta e la statale 113 a Tusa Marina. Incendi anche a Reitano ed a Spadafora, dove i roghi hanno lambito i centri abitati.

(ITALPRESS).

L’articolo Incendi in Sicilia, minacciati anche alcuni centri abitati proviene da Italpress.