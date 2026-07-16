Incendi a Nocera, Costacciaro e Spoleto: 6 mezzi aerei in supporto - Tuttoggi.info

È concentrato soprattutto su Nocera Umbra il dispositivo di contrasto agli incendi boschivi che stanno interessando il territorio regionale. Le fiamme continuano a propagarsi nel sottobosco e sul posto sono già impegnati tre mezzi aerei, mentre un quarto è arrivato da Arezzo per rafforzare le operazioni di spegnimento.

Resta attivo anche l’incendio di Baiano di Spoleto, mentre a Costacciaro si sono riaccesi alcuni piccoli focolai durante la bonifica. A Scheggia, invece, l’intervento risulta concluso, come detto, grazie alla provvidenziale pioggia ieri sera.

A Nocera Umbra operano il direttore delle operazioni di spegnimento, le squadre antincendio boschivo convenzionate con la Regione Umbria e il personale dell’Agenzia forestale regionale. L’intervento prevede un consistente dispiegamento di mezzi aerei, necessario per contenere l’avanzamento delle fiamme e mettere in sicurezza l’area interessata.

Ancora attivo anche il fronte di Baiano di Spoleto. Sul posto sono presenti il direttore delle operazioni di spegnimento, le squadre dei Vigili del fuoco di Terni e dell’Agenzia forestale regionale. Le operazioni sono supportate da un Canadair e da un elicottero proveniente dal Lazio.

A Costacciaro, durante la fase di bonifica, sono ripartiti alcuni piccoli focolai. Il direttore delle operazioni di spegnimento è presente nell’area insieme alle squadre dell’Agenzia forestale regionale, impegnate nel controllo del perimetro e nello spegnimento delle riprese dell’incendio. L’elicottero messo a disposizione dalla Regione Marche ha fatto rientro per esigenze tecniche.

Risulta invece chiuso l’intervento a Scheggia, dove le operazioni di spegnimento erano proseguite anche nelle ore precedenti con un ampio impiego di uomini e mezzi.

“La situazione resta particolarmente impegnativa, soprattutto a Nocera Umbra, dove è stato ulteriormente rafforzato l’intervento aereo per sostenere il lavoro delle squadre a terra – afferma la presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti. Stiamo seguendo costantemente l’evoluzione dei diversi fronti, in stretto raccordo con i sindaci, la Sala operativa unificata permanente e tutte le strutture coinvolte”.

“Il sistema regionale è pienamente mobilitato e sta operando con grande professionalità e capacità di coordinamento. Ringrazio i Vigili del fuoco, i direttori delle operazioni di spegnimento, gli operatori dell’Agenzia forestale regionale, le squadre antincendio boschivo, gli equipaggi dei mezzi aerei, il personale della Sala operativa, la Protezione civile, le forze dell’ordine e i volontari impegnati senza sosta nella tutela delle persone, delle abitazioni e del patrimonio ambientale”.

“Un ringraziamento va anche alle Regioni Lazio, Marche e Toscana per il supporto garantito in queste ore. La collaborazione tra territori e strutture operative è essenziale per affrontare un’emergenza che richiede rapidità di intervento, coordinamento e la massima attenzione”.

La presidente Proietti rinnova infine l’invito alla popolazione a non avvicinarsi alle aree interessate dagli incendi, a lasciare libere le strade utilizzate dai mezzi di soccorso e a segnalare immediatamente qualsiasi nuovo focolaio o situazione di pericolo.