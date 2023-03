Inaugurazione dei lavori di riqualificazione di viale Trembaly a Marsciano

“La principale via che collega l’area degli impianti sportivi al centro cittadino – afferma il sindaco Francesca Mele – è stata completamente riqualificata e, soprattutto, resa più sicura sia per il traffico veicolare che per la fruizione pedonale. Un intervento che migliora in modo significativo la vivibilità di una delle aree del capoluogo più frequentate vista anche la presenza del polo scolastico di istruzione secondaria”.

All’inaugurazione interverranno il sindaco Francesca Mele, l’assessore ai lavori pubblici Francesca Borzacchiello ed altri esponenti dell’amministrazione comunale. In occasione dell’evento l’Associazione sportiva Moving Team organizzerà una corsa su strada cui prenderanno parte giovani dai 5 ai 17 anni. Tutta la comunità è invitata a partecipare.