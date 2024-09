Inaugurato il nuovo svincolo San Carlo lungo la Flaminia - Tuttoggi.info

Anas ha completato i lavori di adeguamento dello svincolo di San Carlo, sulla strada statale 675 “Umbro Laziale”, a Terni, interamente aperto al traffico nel pomeriggio di ieri, 16 settembre. L’intervento, per un investimento complessivo di 5,8 milioni di euro, ha previsto la realizzazione di un sottopasso sulla ss675, di una nuova rampa di uscita e di due rotatorie, una sulla viabilità locale e una sull’asse principale della strada statale.

Nuovo svincolo San Carlo

Il nuovo svincolo consente di eseguire in sicurezza tutte manovre di immissione e uscita da e verso Orte o Spoleto per chi proviene dalla viabilità locale di San Carlo e Collelicino, risolvendo gli storici problemi di connessione della viabilità locale con quella statale e garantendo anche un collegamento diretto tra i due centri abitati. nelle prossime settimane saranno completate anche le opere di finitura, compresa la piantumazione di vegetazione arbustiva lungo le nuove scarpate e all’interno degli anelli verdi delle rotatorie. la rotatoria realizzata sulla viabilità comunale di san Carlo sarà ceduta al comune di terni che ne assumerà la gestione, come previsto.

Miglioramento Flaminia

L’Assessore regionale Melasecche: “Ringrazio ANAS che, su mia richiesta, ha ripreso in mano dopo circa trent’anni il progetto, rivedendolo completamente, migliorandolo e realizzandolo lungo tutto il tratto della ss Flaminia da Terni a Spoleto, come da impegno preso dal sottoscritto quattro anni fa, sono in corso numerosi interventi che migliorano la sicurezza ma in alcuni tratti anche la velocitá come le tre rampe di arrampicamento, progettate, autorizzate ma ancora da realizzare. tutti questi interventi verranno eseguiti nei prossimi mesi fino a tutto il 2025 in modo da non creare eccessivi ostacoli alla circolazione”.