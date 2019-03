Inaugurato ampliamento Scuola d’Infanzia “Il Piccolo Principe”

Grande festa, ieri pomeriggio (venerdì 15 marzo), per l’inaugurazione dei lavori di ampliamento della Scuola d’Infanzia “Il piccolo principe” a Fossato di Vico. “Questa struttura – ha dichiarato il consigliere regionale Andrea Smacchi, al taglio del nastro a fianco del sindaco Monia Ferracchiato – costituisce una vera perla, sia per la sua messa in sicurezza sia per l’ampliamento dei nuovi spazi messi a disposizione dei suoi ospiti“.

La Regione Umbria ha investito nell’edilizia scolastica circa 130 milioni di euro. Di questi ben 13 milioni saranno spesi per l’efficientamento sismico ed il miglioramento delle strutture dell’Alto Chiascio. Nello specifico per Fossato di Vico è stato fatto un investimento di 500.000 euro.

“Un grande plauso va all’amministrazione comunale e a tutti coloro che hanno partecipato in varie forme alla realizzazione di questa opera – ha concluso il Smacchi – dimostrando di saper non solo creare buoni progetti ma anche di saper spendere con coerenza le risorse ottenute, nella consapevolezza che la scuola non è solo luogo di cultura ma anche centro di aggregazione, integrazione e crescita“.

