Inaugurati con l’ex campione del mondo Cabrini I Primi d’Italia 2023

Taglio del nastro per il festival dei primi piatti di Foligno, il programma della giornata odierna

E’ entrata subito nel vivo la XXIV edizione de “I Primi d’Italia”, in programma a Foligno fino a domenica 1ottobre. Giovedì sera si è tenuta la cerimonia inaugurale sul palco centrale di Largo Carducci a Foligno. Con il presidente di Epta Confcommercio Umbria Aldo Amoni anche la presidente della Regione Umbria Donatella Tesei, l’europarlamentare Francesca Peppucci, il vice sindaco di Foligno Riccardo Meloni e il campione del mondo di calcio Antonio Cabrini.

“Solo felice di essere a Foligno, città che conosco e dove questa manifestazione – ha detto Antonio Cabrini – viene portata avanti con volontà, passione, e amore. Circa i primi piatti che questo festival celebra da 24 anni posso dire che sono un grande amante del riso, di tutti i tipi di risotti e credo che oggi, essendo cambiate le abitudini alimentari che non ci vedono più a tavola a mangiare primo, secondo e contorno, un buon primo piatto, ben fatto possa bastare e costituisca un pasto completo e soddisfacente”.

La giornata di oggi (venerdì 29 settembre) è dedicata in particolar modo ai convegni, una preziosa occasione di approfondimento e cultura in occasione de I Primi d’Italia che propone tre diversi appuntamenti. Si è iniziato questa mattina con un evento dedicato all’olio extra vergine di oliva “Oro verde dell’Umbria”, in collaborazione con Aufo (Associazione Umbra Frantoi Oleari) ed incentrato sull’Avvio della campagna olearia 2023-2024. Il secondo convegno dal titolo “Menti in Pasta“, si è tenuto invece nella sala rossa di Palazzo Trinci: un incontro con esperti dell’Università di Perugia per conoscere più a fondo uno degli alimenti principali della dieta mediterranea.

Il terzo convegno, sempre nella sala rossa di Palazzo Trinci, si svolgerà dalle 15.30 alle 18.30 e sarà incentrato del tema “Sicurezza alimentare e qualità“. Numerosi e interessanti gli interventi a partire da quello del dottor Sergio Sottani, procuratore generale presso la Corte di Appello di Perugia su “Diritto penale del cibo e responsabilità amministrativa degli enti”. A chiudere Giorgio Barchiesi, alias Giorgione, su “La sicurezza alimentare e qualità del prodotto: approvvigionamento e scelta della materia prima e sua trasformazione”.

I Primi d’Italia, il programma di venerdì 29 settembre

A partire dalle 10 e fino alle 23 Mostre, mercati e Villaggi del gusto saranno aperti per offrire degustazioni no-stop e la possibilità di acquistare prodotti d’eccellenza.

Proseguono le Food Experience anche venerdì con quattro appuntamenti, come sempre tutti all’Auditorium Santa Caterina (€10,00 – prenotazione obbligatoria) su tartufo, olio umbro e tante altre suggestioni tutte da scoprire.

Grande fervore di attività anche per i Primi d’Italia Junior a palazzo Candiotti con tre appuntamenti per bambini dai 5 ai 10 anni che si cimentano nella realizzazione della pasta fresca.

Sul palco di largo Carducci showcooking al via dalle 17:00 con ‘Una storia di Terra e di Pasta’ a cura di APCI e lo chef Paolo Trippini. Alle ore 18:00 ‘Pasta al forno a freddo’ a cura del Consorzio di Ricotta di Bufala Campana con lo chef Marco C. Merola. Alle ore 19:00 il ristorante Silene con la chef Nicoletta Franceschini presentano ‘Terra Umbra: risotto di radici, lumache brasate e tartufo’

Dalle 17.00 alle 19:00 invece nella sala Raffaello di Via Gramsci si terrà il secondo Convegno AFAM incentrato come sempre su temi salutistici.

Alle 20.00, come ogni giorno fino a domenica, sarà assegnato il Premio Primi d’Italia sul palco di Largo Carducci: l’importante riconoscimento del Festival ai personaggi italiani che si sono distinti nel loro settore. Per il primo giorno del festival il premio è stato assegnato ad Antonio Cabrini, mentre oggi saliranno sul palco la presidente dell’Istituto Serafico di Assisi Francesca Di Maolo, il giornalista Giuseppe Calabrese, detto Peppone, conduttore di Linea Verde e dello spin-off Linea Verde Estate e le gemelle Sara e Tania Testa, fondatrici della casa di moda ’Le Twins’’.

Alle 21.00 cena stellata per la serie di appuntamenti A tavola con le stelle (50€ prenotazione obbligatoria) all’ Auditorium Santa Caterina con lo Chef Enrico Mazzaroni, una stella Michelin, Ristorante Il Tiglio di Montemonaco (AP).

Alle 22.00 tempo di spettacolo e di sorrisi: sul palco di Largo Carducci con “La fine del mondo” andrà in scena Andrea Perroni, attore, comico, conduttore radiofonico di Radio2 Social Club, in onda su Radio 2.

Alle 23.00 la chiusura di mostre, mercati e villaggi.

Tutto il programma sul sito www.iprimiditalia.it