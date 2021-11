Inaugurata a Verona Fieracavalli. La 123ma edizione raddoppia - Tuttoggi

È stata la Fanfara del Gruppo Squadroni Reggimento a Cavallo

dell’Arma dei Carabinieri ad inaugurare la 123ma edizione di

Fieracavalli, in scena a Verona per due week end, fino a

domenica 7 e poi dal 12 al 14 novembre. Presenti 3.000 cavalli

di 60 razze provenienti da tutto il mondo, 300 aziende

espositrici da oltre 10 Paesi, con buyer in arrivo da 18 nazioni. abr/red