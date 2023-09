Inaugurata a Fiumicino opera di Marcantonio "Natural Reaction" - Tuttoggi.info

FIUMICINO (ROMA) (ITALPRESS) – Un grande rinoceronte bianco che scaraventa in aria scrivania e computer come atto di ribellione della natura. È la nuova opera di Marcantonio per l’aeroporto Roma-Fiumicino “Leonardo da Vinci”. “Natural Reaction” è un’opera di arte contemporanea di circa quattro metri con uno schermo da cinquanta pollici incastonato nel corno, che da oggi i passeggeri potranno ammirare nell’area di imbarco E. Presenti alla cerimonia di presentazione, tra gli altri, il Presidente di Aeroporti di Roma Vincenzo Nunziata e l’artista e designer Marcantonio. xc3/vbo/gsl