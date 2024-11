Inala 'droga della risata' da un palloncino: 26enne muore alla sua festa - Tuttoggi.info

(Adnkronos) - Un 26enne è morto ieri sera ad Alessano, in provincia di Lecce, mentre festeggiava il suo compleanno probabilmente dopo aver respirato o meglio inalato ossido di azoto, un gas esilarante, che ha gli effetti di una droga, da un palloncino.

Secondo quanto accertato il giovane era per strada insieme a suoi amici quando si è sentito male. Inutili i soccorsi. Sul corpo verrà effettuata l'autopsia per stabilire le cause della morte e, tra le altre cose, se la cosiddetta 'droga della risata' possa essersi innestata su altre patologie pre-esistenti.