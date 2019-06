In via Brignone si monta rete antivolatili, cambia la viabilità

Per consentire i lavori di montaggio di una rete antivolatili – da effettuarsi tramite cestello elevatore – in Via Monterone, nel tratto compreso fra i numeri civici 131 e 133, dalle ore 05,00 alle ore 11,00 nei giorni 28 e 29 giugno 2019, si rende necessaria una diversa disciplina del traffico veicolare.

L’ordinanza specifica:

1. l’istituzione del divieto di sosta con l’obbligo della rimozione esteso a tutti i veicoli, in entrambi i lati di via Brignone, nel tratto compreso fra via Monterone e via Fausti, dalle ore 04,30 alle ore 11,00 nei giorni 28 e 29 giugno 2019 e, comunque fino al termine dei lavori.

2. l’istituzione del divieto di transito, esteso a tutti i veicoli, in via Monterone nel tratto compreso fra gli incroci con via Brignone e via delle Felici, dalle ore 05,00 alle ore 11,00 nei giorni 28 e 29 giugno 2019 e, comunque fino al termine dei lavori.

3. l’istituzione, quando necessario, del divieto del passaggio pedonale, in via Monterone nel tratto compreso fra gli incroci con Via Brignone e Via delle Felici, dalle ore 05,00 alle ore 11,00 nei giorni 28 e 29 giugno 2019 e, comunque fino al termine dei lavori

4. l’istituzione del senso unico alternato di marcia regolato da apposito personale in Via Brignone nel tratto compreso fra gli incroci con via Arco di Druso e piazza della Libertà, dalle ore 05,00 alle ore 11,00 nei giorni 28 e 29 giugno 2019 e, comunque fino al termine dei lavori. Il senso unico alternato di marcia sarà attuato in sincronia al senso unico alternato di marcia, regolato da impianto semaforico, vigente in Via Arco di Druso e, in Via Brignone, nel tratto compreso fra gli incroci con via Arco di Druso e piazza Campello.

