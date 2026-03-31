In un mese da Montedoglio immessi nel Trasimeno oltre mezzo milione di metri cubi d’acqua - Tuttoggi.info

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In un mese da Montedoglio immessi nel Trasimeno oltre mezzo milione di metri cubi d’acqua

Redazione

In un mese da Montedoglio immessi nel Trasimeno oltre mezzo milione di metri cubi d’acqua

Mar, 31/03/2026 - 09:12

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“Dopo un mese sono tornata questa mattina a Tuoro, presso il potabilizzatore, per verificare, per controllare, per vedere con i miei occhi il getto dell’acqua, il flusso e se tutto fosse a posto, anche perché in queste settimane abbiamo lavorato d’intesa con l’Università degli studi di Perugia per installare un contatore che verificasse giornalmente la portata d’acqua che arriva al lago Trasimeno dalla diga di Montedoglio, così come indicato nella convenzione con il dipartimento di Ingegneria dell’Università degli studi di Perugia”. È quanto dichiara in una nota l’assessora regionale al Turismo, agricoltura, Pnrr, laghi e parchi, Simona Meloni.   

     “Possiamo quindi confermare – prosegue l’assessora – che quei duecento litri al secondo, di cui abbiamo parlato il 28 febbraio scorso, sono confermati. Ci sono delle oscillazioni che vanno da duecento a duecentocinque, fino a duecentosette litri al secondo. Quindi oltre mezzo milione di metri cubi di acqua è stato portato al lago dall’apertura della condotta fino ad oggi”.      

“Questo monitoraggio – sottolinea – è molto importante non solo per fornire un dato scientifico controllabile, ma anche perché credo che sia importante un rapporto continuo e trasparente con i nostri concittadini. Si tratta di un dato che testimonia ancora di più l’impegno serio che ci siamo assunti, ormai più di un anno fa, e che vuole rimettere al centro il nostro lago Trasimeno”.       “Questo lavoro – conclude Meloni – proseguirà nei prossimi mesi con un costante monitoraggio e con l’espletamento delle attività propedeutiche alla realizzazione dei lavori sul Paganico per aggiungere altri ottocento litri di acqua al secondo”. 

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