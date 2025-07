In Umbria nasce la figura professionale dell'addetto alla realizzazione di ricami e merletti - Tuttoggi.info

Dopo alcuni decenni, abbiamo finalmente raggiunto un traguardo importante per il bene comune. E’ stata una vittoria delle donne, per le donne.

L’ARPAL Umbria, con Determinazione Dirigenziale n. 947 dell’11/06/2025, ha ufficialmente approvato e inserito nel Repertorio regionale delle qualificazioni, lo standard professionale e formativo per la figura di “ADDETTO ALLA REALIZZAZIONE DI RICAMI E MERLETTI”. READ MORE (in atlante delle qualifiche nazionali ADA)

https://atlantelavoro.inapp.org/dettaglio_profilo.php?id_profilo=14735&codice_repertorio=SR

Dette lavorazioni, prima della determina, erano “inglobati” in una figura professionale “Sartoriale o Fashion”. L’Arte del Ricamo e del Merletto meritava una qualifica a sé stante sia a livello regionale che nazionale.

Si tratta di un riconoscimento importante per la storia del Ricamo e del Merletto (che rientra nelle Arti Decorative, branca delle Arti Applicate), che restituisce piena dignità e tutela a un mestiere tradizionale tramandato per generazioni, spesso invisibile e non certificato poiché privo di una qualificazione ufficiale.

Si pensi soltanto ai ricami, merletti e decorazioni che si eseguono per i costumi storici, per gli abiti da sposa, di moda ecc., a seconda delle epoche e degli stili.

L’Italia in passato era la “culla” di tali lavorazioni cui contribuirono anche grandi Maestri del pennello che eseguivano i disegni per trine e merletti raccolti nei “Modellari”.

dr.ssa Geneviève Porpora



– Presidente ARTI DECORATIV E ITALIANE Associazione Professionale Insegnanti di Ricami, Merletti e Arti Tessili Italiane (inserita nell’elenco del Ministero delle Imprese e del Made in Italy ai sensi della L. 4/2013)

– Socia / Delegata esperta di Ricami, Merletti e Arti Tessili Italiane Club per l’UNESCO di Perugia-Gubbio-Alta Umbria / Club per l’UNESCO di UDINE

www.artidecorativeitaliane.it

Per informazioni. 340 1651208

Luogo: SALA FONDAZIONE “ISTITUTO DI FORMAZIONE CULTURALE SANT’ANNA” , Viale Roma, 15, PERUGIA, PERUGIA, UMBRIA