In Umbria il primo campionato italiano paralimpico dei giochi e degli sport tradizionali - Tuttoggi.info

La Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali terrà a battesimo il primo Campionato Italiano Paralimpico. L’evento sportivo si terrà il 14 e 15 febbraio nella splendida cittadina di Gualdo Tadino, realtà che ospita uno dei più importanti centri federali Figest.

L’evento rappresenta una pietra miliare per lo sviluppo delle discipline sportive tradizionali in versione paralimpica, grazie al progetto Italian Urban Games, pensato per promuovere l’inclusione e il coinvolgimento attraverso lo sport.

Nel corso delle due giornate, atleti e appassionati potranno partecipare e assistere a numerose discipline sportive, che includono il tiro alla fune, il calcio balilla, il dodgeball, il flying disc, il minigolf, gli sport che rotolano, le freccette, il tiro con la balestra, il tiro con la fionda, il lancio della piastrella e il sepak takraw.

La giornata inaugurale di venerdì 14 febbraio sarà dedicata agli Italian Urban Games, un’iniziativa di sensibilizzazione rivolta agli studenti delle scuole. Circa mille giovani potranno scoprire da vicino le discipline sportive grazie a stand interattivi e dimostrazioni tecniche. Ad accogliere le varie competizioni saranno il palazzetto e la palestra comunali oltre al centro federale Figest.

Sabato 15 febbraio sarà invece interamente dedicato al Campionato Italiano Paralimpico 2024, un appuntamento imperdibile che vedrà la partecipazione di atleti con diverse abilità. Le competizioni si svolgeranno in base alle seguenti categorie e sedi: al palasport comunale dodgeball (wheelchair), teqball (amputati), minigolf (wheelchair, standing, ipovedenti, Dir, sensoriali), alla palestra comunale wheelchair ultimate, disc golf (wheelchair) mentre il centro federale ospiterà le gare di tiro con la balestra e con la fionda (wheelchair, sensoriali, ipovedenti), freccette soft e steel (wheelchair, standing, ipovedenti, Dir, sensoriali).

La giornata culminerà con le premiazioni degli atleti e la consegna dei diplomi ai nuovi tecnici paralimpici, in un momento di festa e celebrazione dello sport come strumento di inclusione. Le iscrizioni resteranno aperte fino al 26 gennaio.

Luogo: GUALDO TADINO, PERUGIA, UMBRIA