In Sicilia 83 nuovi casi di coronavirus, 26 sono migranti - Tuttoggi

ROMA (ITALPRESS) – Impennata di nuovi positivi in Sicilia. Nelle ultime 24 ore, infatti, i casi nell’Isola sono stati 83, esattamente 50 più di ieri. Di questi ben 26 sono migranti, 16 ospitati nel centro di accoglienza di Agrigento, nove nell’hot spot di Lampedusa e uno in quello di Trapani. Il totale di persone attualmente positive sull’Isola sale a quota 1.227. E’ quanto emerge dal quotidiano Bollettino del Ministero della Salute e della Protezione Civile. I casi totali registrati da inizio pandemia passano a 4.433, mentre non si registrano decessi nelle ultime 24 ore, con i morti totali che rimangono 287. Le persone attualmente ricoverate con sintomi sono 76 (5 in più di ieri), dei quali 12 in terapia intensiva (più 2 rispetto a ieri). 1.139 le persone in isolamento domiciliare, mentre i tamponi effettuati ieri sono stati 5.627.

(ITALPRESS).