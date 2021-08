In Sicilia 1491 nuovi casi Covid, crescono ancora - Tuttoggi

ROMA (ITALPRESS) – In crescita in Sicilia i casi Covid. Secondo i dati forniti dal ministero della Salute, i nuovi contagiati sono 1.491 (ieri erano stati 1.121) a fronte di 19.927 tamponi effettuati con un tasso di positività del 7,48%. In calo i decessi a 11, ma sul dato dei morti la Regione Siciliana comunica che i deceduti dichiarati oggi si riferiscono alle seguenti date: 1 del 23 agosto, 7 del 22 agosto, 1 del 21, 1 del e 1 del 16 agosto. I guariti sono 679, mentre il numero degli attuali positivi si impenna a 801 toccando quota 24.947. Sono 740 (+11) le persone ricoverate nei reparti ordinari e 102 (+14) i ricoverati in terapia intensiva con 17 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare vi sono 24.105 persone.

(ITALPRESS).