In Sicilia 1.370 nuovi casi di Covid e 21 decessi - Tuttoggi

PALERMO (ITALPRESS) – Nuovo calo dei contagi in Sicilia. Nelle ultime 24 ore, secondo i consueti dati forniti dal Ministero della Salute, i nuovi positivi sono 1.370 (-80), sebbene un maggiore numero di tamponi processati, 33.300, dato che determina un tasso di positività in decremento al 4,1%. Tornano a crescere i decessi: da 6 a 21. I guariti sono 1.248, gli attualmente positivi aumentano di 101 persone con un numero complessivo di 24.875. Flessione dei ricoveri nei reparti ordinari, 1.210 (-8), leggera crescita nelle terapie intensive, 189 (+5) con 9 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare vi sono 23.476 persone.

(ITALPRESS).