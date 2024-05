In Pinacoteca nuova ala tra Rinascimento e contemporaneità, da Signorelli a Nuvolo - Tuttoggi.info

Sono state inaugurate oggi la nuova Sala Nuvolo, la Sala Bartoccini e la “Event Room”, spazio polifunzionale dedicato a mostre temporanee e installazioni di artisti contemporanei

Rinascimento e Contemporaneità rivivono all’interno di Palazzo Vitelli alla Cannoniera, con l’allestimento dell’ala nuova della Pinacoteca comunale di Città di Castello, per un percorso unico nel suo genere.

Sono state infatti inaugurate oggi (31 maggio) la nuova Sala Nuvolo, la Sala Bartoccini e la “Event Room”, spazio polifunzionale dedicato a mostre temporanee e installazioni di artisti contemporanei. Il museo, seconda galleria dell’Umbria, ospita in un unico percorso opere che spaziano da Raffaello a De Chirico, da Signorelli a Nuvolo.

“Se è il maestro Alberto Burri a renderci una città a vocazione contemporanea, ora i contemporanei devono fare la loro parte e sviluppare questo tema attraverso progetti, eventi, reti, che facciamo vivere la temperie artistica del XXI secolo” ha dichiarato l’assessorato alla Cultura tifernate. È questo l’obiettivo del riallestimento dell’Ala Nuova della Pinacoteca, un progetto dell’Amministrazione comunale, curato da Archivio Nuvolo per la Sala Nuvolo e dallo storico dell’arte Lorenzo Fiorucci per la Sala Bartoccini e la “Event Room”, e da Eleonora Reali per la mostra che ha tenuto a battesimo un luogo unico, dedicato a 11 opere e ceramiche del Lascito Pillitu, mai esposte fuori dallo studio di Palazzo Pierleoni, tra cui Michelangelo Pistoletto, Dottori, Schifano, Derigù e le ceramiche di Cagli.

La Sala Nuvolo è stata trasferita e riallestita con l’introduzione dell’opera più grande realizzata dall’artista, Scacco: “Dal 2018 l’Archivio Nuvolo propone l’esposizione di tutte e 15 le opere donate dalla famiglia Ascani, più una inedita di proprietà del Comune, acquistata a fine anni ’50. L’importante occasione data dall’Amministrazione Comunale di spostarci in una sala più ampia all’interno del Museo, non poteva essere ignorata – ha precisato Paolo Ascani, in rappresentanza di Archivio Nuvolo – Anche in vista degli eventi che ci accompagneranno al 2026, anno del Centenario della nascita del Maestro Nuvolo che vedranno Città di Castello al centro delle celebrazioni”.

L’operazione di riallestimento si sviluppa su altre due sale a cura di Lorenzo Fiorucci: la sala dedicata al pistrinese Bruno Bartoccini (1910-2001), scultore tra tradizione e modernità, sarà visibile all’esterno da via della Cannoniera e illuminata in notturna, così da recuperare anche al fine di eventi culturali la bella corte su cui si affaccia. Le sculture rappresentanti figure femminili e maschili e piccoli animali da cortile, donate al Comune dallo stesso artista, sono infatti collocate nella loggia vetrata al pianoterra della Pinacoteca, in un suggestivo dialogo tra interno e esterno.

Nella sala degli eventi ha preso invece avvio la prima mostra temporanea dal titolo “Collezionismo tifernate. Pistoletto, Dottori e gli altri del Lascito Pillitu”, a cura di Eleonora Reali, che espone una selezione di ceramiche, dipinti e serigrafie provenienti dallo Studio Meroni Pillitu, donato al Comune nel 2013, offrendo un interessante spaccato dell’arte del Novecento e del peculiare gusto collezionistico di Paola Pillitu, istitutrice del lascito.

Un aspetto qualificante del progetto è la documentazione digitale delle iniziative, alimentando un archivio del Contemporaneo accessibile online. “Siamo particolarmente contenti che tali materiali saranno prodotti dagli studenti, grazie alla collaborazione con il polo tecnico Franchetti-Salviani, che attraverso i docenti Marta Davanzati e Fabio Pincardini, realizzeranno dei virtual tour, a fini promozionali, prolungando la possibilità di vedere le mostre della Event Room anche dopo la loro naturale conclusione direttamente dal sito della Pinacoteca”, concludono i promotori del progetto.

Pinacoteca comunale di Città di Castello. Orari di apertura: da martedì a domenica, 10-13 / 15-18.30, info e prenotazioni tel. 075-8554202, mail: cultura@ilpoliedro.org – www.comune.cittadicastello.pg.it