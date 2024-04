In Piemonte il 79% delle Pmi usa strumenti digitali - Tuttoggi.info

TORINO (ITALPRESS) – Il 79% delle Pmi piemontesi adotta strumenti digitali per supportare l’attività aziendale e l’8% ha subito violazioni negli ultimi 4 anni. Rispetto alla media nazionale, il livello di consapevolezza delle piccole e medie imprese piemontesi è superiore ma non ancora sufficiente. Sono i dati contenuti nel Rapporto Cyber Index PMI Piemonte, presentato a Torino, realizzato da Generali e Confindustria, con il supporto del Politecnico di Milano e la partecipazione dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale.

xb4/mgg/mrv