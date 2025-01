In piazza a Città della Pieve sabato torna il Mini Ranch - Tuttoggi.info

Conoscere gli animali da fattoria, provare il battesimo della sella su pony e assaporare i profumi della campagna umbra: a Città della Pieve, dopo il successo del primo appuntamento, torna “Il Mini Ranch”. Sabato 4 gennaio, a partire dalle ore 15:30 in piazza Plebiscito, nel centro storico, un atteso pomeriggio.

Illuminati dalle luci dell’Albero di Natale, il Mini Ranch diventerà il cuore pulsante del divertimento natalizio, offrendo un’esperienza che incanterà tutti con la sua atmosfera magica e suggestiva. “Un evento – spiega Daniela D’Alessandro, Assessore al Turismo, al Commercio e alle Attività Produttive del Comune di Città della Pieve – che ha come obiettivo quello di far provare per la prima volta ai più piccoli l’ebrezza dello stare a cavallo per avvicinarli all’equitazione e per fargli vivere un momento ludico speciale. Ma non solo. Anche la presenza di animali da fattoria offre la possibilità di entrare in contatto e interagire con la natura, imparare i ritmi lenti e la pazienza e scoprire un mondo nuovo stimolando tutti i sensi. Per la Città è un modo di comunicare e promuovere la sua identità rurale e l’ecosistema territoriale, perchè è nel rapporto con la terra che l’uomo disegna il proprio futuro”.

La partecipazione all’evento, organizzato dall’Amministrazione Comunale di Città della Pieve e dall’Associazione Equestre Wild Horse, è totalmente gratuita.