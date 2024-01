In moto o su un’auto d’epoca, sui pattini, dal cielo: torna la Befana

Il programma delle iniziative il 6 gennaio per i bambini (che appassionano anche i grandi)

Quattro le principali iniziative per i bambini a Perugia il 6 gennaio, l’atteso giorno della festa della Befana.

MotoBefana Uisp

Il Comitato Regionale Uisp Umbria e il Settore di Attività Uisp Umbria Motorismo, con l’unità di Protezione Civile Moto S.O.S e il Moto Club Scorpioni in collaborazione con Moto Turismo Umbria, organizzano la 27° edizione della MotoBefana Uisp.

Il motoraduno a scopo benefico è aperto a tutti i motociclisti che vorranno dare il loro contributo alla riuscita dell’evento che si svolgerà su tre percorsi: uno di 40 km riservato alle moto stradali e alle moto d’epoca, il secondo fuoristrada di 30 km per moto enduro e il terzo misto strada-fuoristrada per moto dual on/off.

Il programma prevede il raduno a Perugia in piazza IV Novembre con le iscrizioni dalle ore 8 e la partenza alle ore 10 per giungere alla residenza protetta per anziani “Il Monastero” a Collazzone. La motocolonna dopo la partenza da Perugia arriverà per il riordino alle 10.30 a Torgiano, da dove si divideranno i tre percorsi che si riuniranno alle 12 a Collazzone in piazza Umberto I°, dove sarà allestito un ristoro per tutti i partecipanti. Seguirà la consegna dei doni presso “Il Monastero”. L’organizzazione si avvale del contributo essenziale di: Croce Bianca Perugia per il mezzo di pronto soccorso, Moto Club Scorpioni per il percorso fuoristrada, Associazione Motoincontro Fabio Celaia per il percorso stradale, Moto Turismo Umbria per la promozione, CDP-Concessionaria Ducati per i gadgets e Perugina per i prodotti delle calze.

La MotoBefana, come spiegato dal presidente Uisp Fabrizio Forsoni, è la concreta espressione dei valori di solidarietà e partecipazione attiva che Uisp condivide con la Cooperativa Sociale “Il Monastero” per garantire diritto di cittadinanza e centralità della persona. La sensibilità del Comune di Collazzone, in particolare tramite l’assessore Roberto Proietti, ha favorito l’incontro tra Uisp e “Il Monastero”, che con il presidente Massoli ha partecipato con entusiasmo all’iniziativa. La carovana porterà in dono agli ospiti e agli operatori della residenza protetta un solleva-malati elettrico e calze della Perugina. Come sempre “fondamentale l’impegno dell’amministrazione comunale di Perugia che assicura anche l’indispensabile presenza degli agenti di polizia locale per la scorta dei motociclisti”, ha detto Forsoni. Ci saranno anche le staffette della Polizia stradale e dei Carabinieri a contribuire in maniera determinante alla gestione della motocarovana.

Befana del Vigile

Il Camep, in occasione delle 23esima rievocazione della Befana del Vigile, evento riservato ad auto e moto d’epoca, ancora una volta aderisce come sponsor al concorso a premi intitolato a Elisabetta Innocenzi promosso dal Corpo della Polizia locale di Perugia. Il ricavato delle iscrizioni sarà pertanto devoluto a favore dell’iniziativa. Questo il programma della Befana del Vigile: ore 9 ritrovo e iscrizioni presso la sede del Camep in via Settevalli; ore 10.30 trasferimento in centro storico con prova cronometrata di abilità alla partenza e con transito in via dei Filosofi (controllo a timbro presso distributore IP); ore 11 arrivo in centro storico con sosta in piazza IV Novembre, mostra statica dei mezzi e degustazione di vin brulé e dolci; ore 12 saluto delle autorità, consegna dell’assegno di mille euro alla Polizia locale e premiazione dei partecipanti nella sala della Vaccara di Palazzo dei Priori.

La Befana del Vigile rientra nell’ambito della “Befana dell’Asi”. I Club Federati Asi di tutta Italia, tra cui il Camep di Perugia, infatti, aderiscono all’iniziativa promossa dalla Commissione Asi Solidale: il 6 gennaio, così, il motorismo storico si riaccende grazie alla “Befana dell’Asi” per raccogliere e distribuire generi alimentari, donazioni e regali a persone e famiglie in difficoltà.

Befana sui pattini

Anche quest’anno al PalaBarton di Pian di Massiano, dalle 15, lo Skating Club Ponte San Giovanni promuove uno spettacolo che regalerà un pomeriggio ricco di emozioni grazie a coreografie originali e di alto livello tecnico. La 36esima edizione del Gran Galà Acsi – Befana sui pattini, peraltro, come spiegato dal presidente dello Skating Club, Matteo Barcaccia, non rappresenta un punto d’arrivo, ma l’inizio di un nuovo anno di lavoro, con l’obiettivo di promuovere il valore educativo e la completezza del pattinaggio, insieme alla sua capacità di aggregare giovani e meno giovani. Oltre alla partecipazione di numerose società, umbre e non, sarà possibile assistere alle esibizioni di alcuni dei campioni della disciplina sportiva, tra cui Gioia Fiori, Alessandro Liberatore e la campionessa mondiale di para-pole dance e vincitrice di Italia’s Got Talent Francesca Cesarini.

La Befana in centro

Come da tradizione, a cura del Corpo dei Vigili del fuoco di Perugia, ci sarà in la discesa della Befana che porta doni ai bambini dalla torre campanaria di Palazzo dei Priori fino a piazza IV Novembre intorno alle 17.30 del 6 gennaio. Prima dell’evento, intrattenimento con l’associazione teatrale Il Carro. Dalle 18 avrà invece inizio la distribuzione di calze gratuite offerte da Nestlé-Perugina presso i giardini Carducci. Per il ritiro delle calze è necessario esibire i ticket che saranno distribuiti da martedì 2 gennaio a venerdì 5 gennaio presso la sede dell’associazione Avanti Tutta di piazzale Umbria Jazz, al terminal del minimetrò di Pian di Massiano (ore 9-13), e a cura dell’Associazione nazionale del Cnvvf e dall’Associazione Gianluca Pennetti Pennella presso il Comando dei vigili del fuoco di Madonna Alta (ore 15-18).

L’evento si svolge in collaborazione con Nestlé-Perugina, Circolo dipendenti Perugina, Associazione nazionale del Cnvvf, Associazione teatrale Il carro, Associazione Gianluca Pennetti Pennella.