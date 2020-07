In migliaia al Vela Day FIV - Kinder Joy of moving - Tuttoggi

La Fiv, che si avvale della collaborazione di Kinder Joy of Moving, Mercedes Benz Vans e Luna Rossa Prada Pirelli, ha lanciato il progetto “Ritrova la bussola”, una serie di attività tra cui il Vela Day per dare impulso a questo sport partendo dalla base. Ad accompagnare l’iniziativa grandi velisti come Giovanni Soldini, Alessandra Sensini, Max Sirena e tanti campioni della squadra olimpica. Sport e rispetto dell’ambiente, il tutto nella massima sicurezza in base ai protocolli approvati dal Ministero in linea con le normative emergenziali.

