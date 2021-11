In Lombardia 186 nuovi casi di Covid e 3 decessi - Tuttoggi

MILANO (ITALPRESS) – Sono 186 i nuovi casi di Covid registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore. E’ quanto emerge dal bollettino della Regione. I decessi sono 3, dato che porta a 34.162 il totale delle vittime da inizio pandemia. In calo i ricoveri in reparto a 288 totali (-6), invariati quelli in terapia intensiva a 45; in aumento le persone in isolamento domiciliare (+70), 115 i nuovi guariti.

Milano è la provincia che registra il maggior aumento di casi, 64, di cui 20 a Milano città: seguono Brescia (29), Varese (13), Monza e Brianza (12), Bergamo e Mantova (10), Pavia (9), Sondrio (6), Como e Cremona (4), Lecco (3). Nessun caso nella provincia di Lodi.

