In Italia il dialetto sta scomparendo - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – Secondo uno studio, negli ultimi quarant’anni, l’uso del solo dialetto, è diminuito di due terzi. A raccontarlo gli speaker di Radioimmaginaria, la radio degli adolescenti, in questo nuovo servizio.
fsc/gtr/mrv
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