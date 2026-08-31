In Italia è boom dello street food - Tuttoggi.info

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In Italia è boom dello street food

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In Italia è boom dello street food

Lun, 31/08/2026 - 20:03

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ROMA (ITALPRESS) – Lo street food conquista l’Italia e si consolida come una presenza stabile nel tessuto economico locale. In dieci anni i Comuni italiani con almeno un’impresa attiva nel settore sono passati da 1.258 a 1.975, con un incremento del 57%. È quanto emerge dai dati del Registro delle Imprese elaborati da Unioncamere e InfoCamere. Sono dunque 717 i nuovi Comuni entrati nella geografia della ristorazione su strada, che oggi è presente in più di un Comune italiano su quattro, contro poco più di uno su sei nel 2016. Ancora più marcata la crescita delle imprese, con un aumento dell’88%. Il fenomeno non riguarda più soltanto le grandi città. Lo street food si è diffuso anche nei piccoli centri, nelle località costiere e nei borghi dell’entroterra, sostenuto soprattutto dalla crescita del turismo esperienziale e dal cambiamento delle abitudini dei consumatori. Quello che un tempo era considerato un modello alternativo di ristorazione è diventato una vera formula imprenditoriale, capace di adattarsi a territori e contesti diversi. A favorirne la crescita sono la flessibilità, l’informalità e la capacità di offrire un servizio di prossimità, intercettando una domanda sempre più orientata verso esperienze semplici, rapide e legate al territorio.

gsl

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