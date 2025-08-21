 In Italia 351 casi di West Nile, 22 i decessi - Tuttoggi.info
In Italia 351 casi di West Nile, 22 i decessi

ItalPress

In Italia 351 casi di West Nile, 22 i decessi

Gio, 21/08/2025 - 19:02

ROMA (ITALPRESS) – Salgono a 351 in Italia i casi confermati di infezione da West Nile Virus nell’uomo, con 22 decessi.
Lo afferma il sesto bollettino della sorveglianza pubblicato sall’Istituto Superiore di Sanità. I casi erano 275 nel precedente bollettino. Tra i casi confermati 158 si sono manifestati nella forma neuro-invasiva (6 Piemonte, 8 Lombardia, 10 Veneto, 1 Friuli-Venezia Giulia, 8 Emilia-Romagna, 59 Lazio, 54 Campania, 2 Basilicata, 5 Calabria, 5 Sardegna), 27 casi asintomatici identificati in donatori di sangue, 162 casi di febbre, 2 casi asintomatici e 2casi sintomatici. Sono stati notificati 22 decessi (1 Piemonte, 1 Lombardia, 10 Lazio, 9 Campania, 1 Calabria). La letalità, calcolata sulle forme neuro-invasive fin ora segnalate e confermate, è pari al 13,9% (nel 2018 20%, nel 2024 14%). Salgono a 53 le Province (vs 52) con dimostrata circolazione del virus appartenenti a 14 Regioni: Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. Rispetto allo scorso bollettino non è stata confermata la positività in Liguria.
“Continua l’espansione del virus nelle aree endemiche del nord Italia – spiegano gli esperti del dipartimento Malattie Infettive dell’Iss – ma al momento il numero dei casi riflette l’andamento epidemiologico degli ultimi anni. La proporzione dei casi neuroinvasivi sul totale è in linea con quella delle stagioni precedenti”.
(ITALPRESS).
