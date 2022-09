In giro nel weekend con la mazza nel portabagagli, ventenne denunciato - Tuttoggi

Il giovane trovato in possesso di una mazza da baseball in legno lunga 72 cm, occultata all’interno del bagagliaio

I militari della Compagnia Carabinieri di Città della Pieve (PG), nel corso dei servizi esterni di controllo del territorio svolti nel fine settimana, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Perugia un ventenne della zona, ritenuto presunto responsabile della violazione dell’art. 4 L. 110/1975, inerente il porto ingiustificato di armi e oggetti atti ad offendere.

Il giovane, controllato alla guida di una autovettura nel cuore della notte tra lunedì 5 e martedì 6 settembre, dopo una approfondita perquisizione dell’auto e personale, è stato trovato in possesso di una mazza da baseball in legno lunga 72 cm, occultata all’interno del bagagliaio dell’auto. Il ragazzo non è stato in grado di spiegare il possesso dell’oggetto, che è stato immediatamente sottoposto a sequestro.