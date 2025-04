In giro con un coltello a serramanico, un altro straniero denunciato a Po' Bandino - Tuttoggi.info

Un altro straniero denunciato dai carabinieri di Città della Pieve a Po’ Bandino perché girava con un’arma bianca senza alcuna giustificazione. Dopo il 42enne originario del Benin di cui è stata data notizia ieri, i controlli dei carabinieri – insieme alla Squadra di Intervento Operativo (SIO) del 6° Battaglione “Toscana” di Firenze – hanno portato a deferire in stato di libertà un altro uomo, in questo caso un 48enne nigeriano, per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere.

I militari, impegnati in servizi rinforzati di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione dei reati predatori e al contrasto della criminalità comune, hanno proceduto al controllo dello straniero, il quale, a bordo di un monopattino elettrico, si trovava nella frazione Po’ Bandino. L’uomo, all’esito di una perquisizione personale, senza giustificato motivo, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico con lama in acciaio, lungo complessivamente 20 cm circa, sottoposto a sequestro. Il monopattino elettrico, apparentemente modificato rispetto alle caratteristiche di fabbrica, è stato sottoposto a sequestro amministrativo in attesa degli accertamenti di rito per verificarne la conformità.