In giro a piedi con 27 dosi di cocaina, arrestato 27enne | Denunciato presunto fornitore - Tuttoggi.info

È stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri di Magione un 27enne italiano residente nella zona del Trasimeno, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione è scattata proprio durante un controllo antidroga. Il giovane è stato fermato mentre si trovava a piedi nella frazione di Torricella, non lontano dalla sua auto. Sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di 27 dosi di cocaina – per un totale di oltre 16 grammi – nascoste addosso, oltre a 180 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Dopo l’arresto, il 27enne è stato condotto nella propria abitazione in regime di arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo, durante la quale il giudice ha convalidato l’arresto e applicato la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel Comune di Magione.

La prosecuzione delle indagini ha permesso di risalire al presunto fornitore della droga: un 53enne di origine marocchina, anch’egli noto alle forze di polizia e domiciliato a Castiglione del Lago. La perquisizione nei suoi confronti ha portato al rinvenimento e sequestro di 8 panetti di hashish per un totale di 800 grammi, nascosti dentro una panchina in legno poco distante dalla sua abitazione. L’uomo è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio.