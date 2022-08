In fiamme bosco vicino Trieste, droni in volo per mappare le aree

Intervento dei vigili del fuoco di Trieste in contrasto a un incendio boschivo nella zona di Prebenico, a San Dorligo della Valle. Le fiamme sono sotto controllo. Nella clip video la ricognizione aerea coi droni del nucleo Sistemi Aeromobili Pilotaggio Remoto utili a mappare le aree percorse dal fuoco.

