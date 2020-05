In fiamme azienda chimica a Marghera, due feriti gravi - Tuttoggi

VENEZIA (ITALPRESS) – E’ di due feriti gravi il bilancio dell’incendio scoppiato questa mattina attorno alle 10 nello stabilimento della 3V Sigma di Marghera, azienda specializzata in prodotti chimici. Secondo le prime ricostruzioni, il fuoco potrebbe essere divampato a causa dello scoppio di un serbatoio che era in manutenzione, investendo due operai, immediatamente trasportati in elisoccorso ai centri grandi ustionati degli ospedali di Padova e Verona. Secondo quanto ricostruito dalla Protezione Civile veneta, al rogo sono seguite una serie di esplosioni e dal luogo del rogo si è subito alzata una coltre di fumo nero ben visibile in tutta la provincia, che fortunatamente è stata spinta dal vento verso il mare e lontano dal centro abitato. Sul luogo si sono subito portate 8 squadre dei vigili del fuoco di Venezia, per un totale di 90 operatori, che hanno immediatamente circoscritto il fuoco. L’incendio ha interessato un’area di 10mila metri quadrati. Attorno alle 14 l’incendio è stato finalmente domato e il suono di una sirena contemporaneamente sancito il cessato allarme, consentendo alle persone di poter uscire di casa e alla polizia locale di riattivare la viabilità. Contemporaneamente però, sono scoppiate le polemiche legate alla sicurezza sui luoghi di lavoro.

