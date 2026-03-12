 In crescita il traffico merci sulla Linea ferroviaria espressa Cina-Europa - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

In crescita il traffico merci sulla Linea ferroviaria espressa Cina-Europa

ItalPress

In crescita il traffico merci sulla Linea ferroviaria espressa Cina-Europa

Gio, 12/03/2026 - 20:02

Condividi su:

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Nei primi due mesi di quest’anno la Linea ferroviaria espressa Cina-Europa ha gestito 3.501 viaggi di treni merci, trasportando 352.000 unità equivalenti a venti piedi di merci (TEU), con un aumento rispettivamente del 32% e del 25% su base annua, secondo i dati diffusi dalla China State Railway Group Co., Ltd.

Dall’inizio del 2026, le autorità ferroviarie hanno rafforzato il coordinamento e la gestione del servizio di treni merci Cina-Europa, ottimizzando la programmazione per allinearla meglio alla domanda di mercato, ha affermato la società.

In stretta cooperazione con le autorità doganali, è stato inoltre ottimizzato il sistema digitale portuale, migliorando costantemente l’efficienza dello sdoganamento nei porti ferroviari.

Guardando al futuro, la società ha affermato che accelererà la creazione di un sistema di trasporto ad alta efficienza, di un quadro di gestione della sicurezza, di una rete diversificata di corridoi e di un meccanismo di sviluppo guidato dall’innovazione per la linea ferroviaria.

Proseguiranno inoltre gli sforzi per migliorare la qualità e l’efficienza delle operazioni ferroviarie, con l’obiettivo di fornire a clienti nazionali e stranieri servizi logistici internazionali sicuri, di alta qualità ed efficienti, ha dichiarato China State Railway Group.

– Foto Xinhua –

(ITALPRESS).

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!