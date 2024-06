In corso manutenzione straordinaria su strade provinciali e regionali nei comprensori di Spoleto e Norcia - Tuttoggi.info

La Provincia informa che in Valnerina, nella zona 5, che comprende i comprensori di Spoleto e Norcia, sono in corso interventi di straordinaria manutenzione consistenti nel ripristino, adeguamento, consolidamento e miglioramento dei piani viabili che stanno interessando i comuni di Cascia, Castel Ritaldi, Norcia, Spoleto,Trevi, Preci e Sellano.

Le risorse messe a disposizione per tali lavori ammontino a circa 960 mila euro: di cui 578.921 euro di fondi del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili per le annualità 2022-2023 e 377.121 euro di fondi regionali.

Nello specifico, le strade provinciali interessate dagli interventi sono la SP 451 di Bruna e la SP 457 di Beroide nella zona di Spoleto e la SP 474/1 di Cascia e SP 478 di San Pellegrino in Valnerina. Mentre per quanto riguarda la rete viaria regionale ci si concentra sulle SR 3 Flaminia, Sr 209 Valnerina, Sr 319 Sellanese e SR 395 di Passo del Cerro.

“I lavori– spiega la Provincia di Perugia – riguardano opere di straordinaria manutenzione di ripristino ed adeguamento della sede stradale, compreso il rifacimento completo della segnaletica orizzontale. Oltre a ciò è iniziata l’attività di sfalcio dell’erba, importante sul versante sicurezza e decoro dei territori. Questi interventi diffusi sulla rete viaria di competenza dimostrano l’impegno e l’attenzione della Provincia di Perugia per migliorare la viabilità provinciale e regionale.

Grazie a varie fonti di finanziamento: ministeriali, regionali e risorse proprie dell’ente si riesce a predisporre una programmazione pluriennale che consente all’ente di intervenire in maniera puntuale sui piani viari, allo scopo di ripristinare e migliorare le condizioni di sicurezza per la circolazione”.