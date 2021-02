In corso la manutenzione dei marciapiedi di Passignano sul Trasimeno - Tuttoggi

Lo rende noto il sindaco Sandro Pasquali. L'Assessore Carazzo aggiunge, “Obiettivo l’abbattimento delle barriere architettoniche”

Serie di interventi puntuali sui marciapiedi di Passignano. Sono partiti questa settimana, come rende noto il sindaco Sandro Pasquali, alcuni lavori pubblici di manutenzione, finanziati con l’ultimo avanzo di amministrazione.

Approfittando anche della chiusura del plesso scolastico di via Gramsci, si parte con il completo rifacimento dei marciapiedi ubicati in Via Rinascita. Il cantiere si sposterà poi in Via della Fattoria per un intervento di manutenzione che interesserà il marciapiede posto tra il bocciodromo e il campo sportivo.

Ultimo intervento del genere previsto dall’Amministrazione comunale è quello della realizzazione del tratto sul finire di Via XX settembre, all’incrocio con Via Fratelli Rosselli.

“Tali interventi – spiega l’assessore comunale all’urbanistica, Daniele Carazzo – si inseriscono in un più organico quadro di opere che hanno al centro l’obiettivo dell’abbattimento delle barriere architettoniche, su cui ormai da tempo puntiamo. Come già accaduto nei mesi scorsi, quando ci siamo concentrati sull’area del lungolago, interventi di tale natura sono orientati a rendere più fruibili i marciapiedi dall’intera popolazione, andando progressivamente ad eliminare i gradini sostituendoli con delle rampe. Piccoli e puntuali interventi che assumono però una grande significato”.

“Anche da queste azioni si vede il grado di civiltà nei nostri territori”, è il commento del primo cittadino Pasquali.

Foto repertorio TO (lavori Castiglione del Lago)