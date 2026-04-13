In Cina la prima piattaforma medica per il Parkinson basata sull’IA - Tuttoggi.info

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In Cina la prima piattaforma medica per il Parkinson basata sull’IA

ItalPress

In Cina la prima piattaforma medica per il Parkinson basata sull’IA

Lun, 13/04/2026 - 19:33

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PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Con il rapido invecchiamento della popolazione in Cina, il morbo di Parkinson si sta affermando come una patologia cronica sempre più comune tra gli anziani, spingendo lo Xuanwu Hospital della Capital Medical University di Pechino a inaugurare la prima piattaforma medica digitale della Cina alimentata dall’intelligenza artificiale per questa malattia.

Basata su dati clinici e letteratura medica, la piattaforma è progettata per ridurre le consultazioni ripetitive e offrire ai pazienti un accesso più agevole a informazioni affidabili.

Guidato dal team di ricerca dell’ospedale sul morbo di Parkinson, il sistema di intelligenza artificiale incorpora oltre 20 anni di ricerca clinica dello Xuanwu Hospital, comprese cartelle cliniche, studi, rapporti e materiali educativi, insieme a letteratura peer-reviewed.

Secondo Chen Biao, direttore del centro clinico di ricerca e cura del morbo di Parkinson dell’ospedale, l’intelligenza artificiale è in grado di rispondere fino al 90% delle domande di routine dei pazienti, consentendo ai medici di concentrarsi sui casi più complessi.

Usando i loro smartphone, i pazienti possono porre domande al medico IA sul morbo di Parkinson e ricevere risposte basate su evidenze scientifiche. Pur gestendo efficacemente le domande generali, il sistema non fornisce indicazioni terapeutiche specifiche, garantendo che le decisioni cliniche restino dominio dei medici. La piattaforma offre inoltre collegamenti diretti all’ospedale online dello Xuanwu Hospital per la prenotazione di visite e i servizi relativi alle prescrizioni.

In prospettiva, la piattaforma sarà integrata con dispositivi indossabili per supportare l’assistenza nell’assunzione dei farmaci, la formazione alla riabilitazione, la cura quotidiana e il sostegno psicologico, costruendo un partenariato assistenziale completo e di lungo periodo tra pazienti e medici, ha aggiunto Chen.
(ITALPRESS).
-Foto Xinhua-

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