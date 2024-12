In centro storico arriva il presepe vivente itinerante con 100 figuranti | Cambiano viabilità e sosta - Tuttoggi.info

Venerdì 20 dicembre dalle ore 21 alle 23, il centro storico di Città di Castello farà da cornice al presepe vivente itinerante.

L’evento – promosso dall’Oratorio San Giovanni Bosco – coinvolgerà tutti i rioni, parrocchie e commercianti del Consorzio Pro Centro. Il presepe nelle vie della città prenderà il via da piazza Santa Maria Maggiore e, con un corteo, raggiungerà largo Amedeo Corsi in via Pomerio San Girolamo.

Il percorso comprenderà in successione anche corso Vittorio Emanuele, via Signorelli, via dei Cavalieri, via dei Casceri, via della Pendinella, piazza Gabriotti, via Cacciatori del Tevere, via del Brandano, via della Fraternita e via Sant’Andrea. Lungo tutto l’itinerario saranno allestiti “quadri viventi” del presepe, che ricostruiranno – attraverso la partecipazione di circa 100 figuranti di tutte le età – i momenti più significativi della storia della natività.

In piazza Santa Maria Maggiore la scalinata d’ingresso alla chiesa accoglierà la rievocazione della casa di Maria. In via Luca Signorelli, sulla scalinata della chiesa di San Domenico, davanti a piazza San Giovanni in campo, sarà allestita la casa di Giuseppe e in piazza Gabriotti, sulla scalinata dell’ingresso principale del Duomo, davanti al giardino del Cassero, potrà essere ammirata la casa di Elisabetta. Sulla scala laterale della Cattedrale, all’ingresso della Mostra di Arte Presepiale e negli spazi circostanti saranno riproposte scene di vita quotidiana dell’epoca, con canti e danze dei bambini. Proseguendo lungo il percorso, in via Pomerio San Girolamo, in corrispondenza del piazzale del seminario, davanti alla sede dell’oratorio San Giovanni Bosco, sarà allestito il mercato e nell’area di largo Amedeo Corsi saranno rappresentate scene della natività.

La vita di Gesù e il contesto sociale dell’epoca saranno rievocati con protagonisti in costumi d’epoca semplici, con oggetti e ornamenti significativi, ai quali si aggiungeranno brevi monologhi dei protagonisti e canti dei bambini. I volontari delle società rionali del centro storico si suddivideranno i compiti animare le varie tappe del percorso.

Al transito del corteo in corso Vittorio Emanuele, in rappresentanza del quartiere Mattonata gli stornellatori della “Pasquella” usciranno dal vicolo di via Del Mulino, dove ha sede la società rionale, per intonare canti di Natale. Il rione Prato accoglierà il corteo nella zona tra via dei Casceri e via della Pendinella con alcuni figuranti che rappresenteranno il periodo natalizio. I personaggi in costume del rione San Giacomo si occuperanno dell’ultima parte del percorso, con la rappresentazione dei lebbrosi lungo via della Fraternita e l’allestimento della scena della natività.

Le modifiche a viabilità e sosta

Per consentire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione, la Polizia Locale ha emesso un’ordinanza che venerdì 20 dicembre vieterà la sosta a tutti i veicoli (compresi gli autorizzati) nelle vie e nelle piazze interessate dalla rappresentazione:

dalle ore 20 alle 21 nell’area di fronte al sagrato della Chiesa di Santa Maria Maggiore (divieto di sosta su 4 stalli sul lato destro e su 3 stalli nel lato sinistro);

(divieto di sosta su 4 stalli sul lato destro e su 3 stalli nel lato sinistro); dalle 20 alle 22 in via Luca Signorelli , area di sosta sul lato sinistro antistante l’ingresso laterale della chiesa di San Domenico fino alla scalinata dell’edificio (divieto su 2 stalli per residenti);

, area di sosta sul lato sinistro antistante l’ingresso laterale della chiesa di San Domenico fino alla scalinata dell’edificio (divieto su 2 stalli per residenti); dalle 20 alle 22 in piazza San Giovanni in Campo (su 2 stalli per residenti e uno per disabili);

(su 2 stalli per residenti e uno per disabili); dalle 21 alle 22 in piazza Gabriotti (2 stalli per disabili nelle adiacenze delle scale dell’ingresso del duomo e 3 per residenti nell’area di sosta di fronte ai giardini del Cassero);

(2 stalli per disabili nelle adiacenze delle scale dell’ingresso del duomo e 3 per residenti nell’area di sosta di fronte ai giardini del Cassero); dalle 21 alle 22 su largo Bartolini (su 4 stalli per residenti altezza ingresso laterale Teatro degli Illuminati); dalle 21 alle 22 in via della Fraternita (6 stalli per residenti);

(su 4 stalli per residenti altezza ingresso laterale Teatro degli Illuminati); (6 stalli per residenti); dalle 15 alle 23 su pomerio San Girolamo (dal civico 2, lato seminario, e dal civico 5, lato oratorio, fino all’intersezione con via S. Andrea);

(dal civico 2, lato seminario, e dal civico 5, lato oratorio, fino all’intersezione con via S. Andrea); dalle 15 alle 23 su largo Amedeo Corsi (uno stallo per disabili e 5 per residenti).

Il transito veicolare sarà vietato, invece, dalle ore 15 alle 23, e comunque fino al termine della manifestazione, lungo pomerio San Girolamo, dall’intersezione con via XI Settembre (ad eccezione dei residenti e dei mezzi di soccorso ed emergenza). Dalle ore 21 alle 23, e comunque fino al termine della manifestazione, il transito veicolare sarà, inoltre, vietato su tutto il percorso del corteo itinerante (ad eccezione dei residenti e dei mezzi di soccorso ed emergenza).